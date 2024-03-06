ترامب يشيد بانتصارات'الثلاثاء الكبير'في السباق إلى البيت الأبيض

العالم – خاص بالعالم

ترامب نال أصوات الجمهوريين في عشر ولايات من بينها تكساس وكاليفورنيا، وحصل ترامب على ترشيحه الرئاسي الثالث بعد أداء قوي في أكثر من خمس عشرة ولاية، حيث كانت المنافسة على أصوات أكثر من ثلث أعضاء الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء الكبير، رغم ما يواجهه من تهم جنائية.

وأعلن ترامب أمامَ حشدٍ من أنصارِه تجمعوا أمامَ مقرِ سكنهِ في فلوريدا؛ موقفه من الحرب على غزة وأبدى دعمه للحرب الاسرائيلية بشكل واضح.



وقال دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق:"هجوم حماس حصل لأن الرئيس الحالي جو بايدن ضعيف ولا يحترمه أحد. لم يكن لشيء كهذا ان يحدث في عهدي".

في المقابل حذر بايدن من خصمه اللدود وقال في بيان وزعته حملته الانتخابية إن ترامب مصمم على تدمير الديمقراطية، وانتزاع حريات أساسية، وانه سيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة. واعتبر ان نتائج الانتخابات تترك للشعب الامريكي الخيار في مواصلة المضي قدما او السماح لترامب بجر الولايات المتحدة إلى الوراء في الفوضى والانقسام والظلام التي اتسمت بها فترة ولايته

وبالرغم من فوز بايدن في انتخابات ترشيح الحزب الديمقراطي بجميع الولايات تقريبا لكن تصويتا احتجاجيا لا يستهان به في مينيسوتا وست ولايات أخرى بسبب دعمه لكيان الاحتلال الاسرائيلي، أثار مرة أخرى تساؤلات مزعجة للحملة الانتخابية للرئيس.

ووضع19 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المشاركين علامة 'غير ملتزم' أمام الاختيار لإظهار معارضتهم لدعم بايدن للهجمات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

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