الادميرال تنكسيري: لن نتراجع ولن نطأطئ رأسنا امام الاعداء ابدا

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مراسم تشييع ودفن شهيد القدس رضا زارعي في بندرعباس، يوم الاحد، أكد الادميرال اننا لن نتراجع امام الاعداء، وقال: ليعلم جميع المناوئين في العالم، اننا لن ينقصنا شيء امام العدو، وبعون الله سنقتص لدماء اعزائنا في مكان آخر.

وأضاف قائد سلاح البحر للحرس الثوري، مخاطبا الاعداء: لا تخوفوننا من الموت، فمنذ اليوم الذي ارتدينا فيه هذه البزة المقدسة، كانت كفنا لنا، ونحن نقدم ارواحنا للدفاع عن الاسلام وامن الشعب والدفاع عن العرض، مشددا على ان العزة التي منحها الله بفضل الشهيد الى اسرته مخلدة.