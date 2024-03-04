شاهد..مواطن جزائري يتجاوز حرس الرئيس الايراني ليوجه له رسالة!

العالم- الجزائر

وأظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يحاول تجاوز الحرس المحيطين بالرئيس الايراني حتى تمكن من الوصول إليه في مسجد الجزائر الجديد فألقى التحية على الرئيس وأثنى على الدور الإيراني في الدفاع عن الإسلام والمسلمين.

وقال الرجل للرئيس الإيراني: "إيران هي الدولة القوية التي تدافع عن الإسلام، شرفتمونا بزيارتكم".

ولقي هذا المقطع تفاعلا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الزيارة بعد مشاركة الرئيس الايراني في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث وقعت الجزائر وإيران امس الأحد 6 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.

وأجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله إبراهيم رئيسي امس الأحد، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وغادر رئيسي الجزائر العاصمة مساء الاحد عائدا الى طهران.