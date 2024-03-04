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انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية..وجولة ثانية لحسم 45 مقعداً

انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية..وجولة ثانية لحسم 45 مقعداً
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الإثنين، انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية حيث تم تحديد 245 نائباً بينما هناك جولة ثانية لحسم 45 مقعداً.

العالم - ایران

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران أسماء الأشخاص الذين حصلوا على الأصوات الضرورية للدخول إلى مجلس الشورى الإسلامي.

وبناء على نتائج فرز الأصوات في طهران فقد دخل 14 شخصا بشكل مباشر بحصولهم على نصاب الأصوات إلى مجلس الشورى الإسلامي، كما توجه 32 شخصا إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

ويلاحظ من بين الأسماء التي حصلت على النصاب في انتخابات طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي محمد باقر قاليباف.

وأقيمت انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة صباح يوم الجمعة 1 مارس 2024 وباشرت اللجان المختصة عند الساعة 12 من منتصف الليل بفرز الأصوات.

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