لهذا السبب منعت السلطات الكويتية تجمهراً لدعم غزة..

العالم- الكويت

وأثار منع السلطات الكويتية إقامة فعالية تضامنية مع أهالي قطاع غزة في ساحة الإرادة بالعاصمة، السبت، انتقادات واسعة.



وحضرت قوة أمنية لمنع المتجمهرين في ساحة الإرادة من أجل تنظيم وقفة تضامنية مع أهالي غزة الذين يعانون ويلات الحرب منذ العدوان الإسرائيلي الوحشي قبل نحو خمسة أشهر.



وقال ناشطون إن القرار الصادر عن وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح بـ"منع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة"، يعد سابقة "لا تبشر بالخير".

وأوضح ناشطون كويتيون أن القرار بمنع الوقفة، يخالف المادة 44 من الدستور الكويتي والتي تتيح لأي فرد أو مجموعة حق التجمع والتجمهر دون إذن مسبق.



ومنذ العدوان على قطاع غزة، شهدت الكويت عدة وقفات تضامنية، وقد عبرت الحكومة ومجلس الأمة عن تضامنهما التام مع الفلسطينيين، ورفضهما تحميل أي طرف سوى الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يجري منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.



