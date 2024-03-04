طهران: على الدول الإسلامية اتخاذ قرار قوي ضد الصهاينة باجتماع جدة

العالم - ايران

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: شهدنا يوم الجمعة الماضي حدثاً وطنياً مهماً وهو إجراء الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي وخبراء القيادة والتي جرت في أجواء آمنة وحيوية بمشاركة الإيرانيين الأعزاء.

وأضاف، نشعر أنه من الضروري أن نهنئ الشعب الإيراني على الاستفادة من حق التصويت، وكذلك المنتخبين على ثقة الشعب الإيراني، ونأمل أن يتمكن الممثلون من تحقيق المزيد من النجاح في خدمة الشعب.

على الدول الإسلامية أن تتخذ قراراً قوياً ضد الصهاينة في اجتماع جدة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: سنشهد حدثاً مهماً غداً في جدة في مقر منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهو الاجتماع الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد بشكل استثنائي. ويأتي اللقاءان الأول والثاني نتيجة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وعدد من الدول الإسلامية.

وأضاف، من المنتظر أن نشهد تحركا فعالا وحاسما من جانب منظمة التعاون الإسلامي لوقف جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين وقطاع غزة.

وتابع، إن جهود مجموعة الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإعلان مواقفها ودعم القضية الفلسطينية برمتها أمر يستحق الثناء. استمرت الحرب الجبانة ضد غزة في ظل عدوانية الصهاينة والدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للصهاينة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأضاف، إن ما تتوقعه كافة الدول الإسلامية هو أن تتمكن من استكمال الخطوات التي اتخذتها حتى الآن، وأن تتخذ قراراً قوياً بالإجماع بشأن اتخاذ خطوة فعالة فيما يتعلق بفلسطين.

الادعاءات التي لا أساس لها بشأن حقل غاز آرش لن تخلق أي حقوق للمدعي

وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن حقل غاز آرش وبيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، قال كنعاني: لقد أعلنا مواقفنا بناء على القواعد القانونية في هذا الشأن. إن تقديم ادعاءات لا أساس لها لن يخلق أي حقوق للمدعي. وفيما يتعلق بهذه القضية، أكدنا دائما على التعاون البناء على أساس المفاوضات الثنائية مع الحكومة الكويتية، وأكدنا على استمرار المفاوضات القانونية والفنية في المناقشات.

وأضاف، إن وجهة نظرنا بشأن العلاقات مع جيراننا ترتكز على خلق أجواء إيجابية وحل القضايا المتنازع عليها. إن عرض هذه القضايا في الإعلام ليس مفيدًا.

الرد على ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال حول العلاقات بين إيران والسودان

وحول ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران عرضت تصدير طائرات مسيرة إلى السودان مقابل بناء قاعدة في هذا البلد، قال كنعاني: وزير خارجية السودان قدم توضيحات في هذا الصدد. وهو ادعاء لا أساس له من الصحة وله دافع سياسي.

يتبع..