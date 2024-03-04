الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 13 مجزرة في غزة في يوم واحد

العالم - فلسطين

صباح أخر يشرق على غزة في وقت يستمر جيش الاحتلال بارتكاب مجازره في حق الفلسطينيين وعائلاتهم، ففي الشهر الخامس على التوالي ولليوم الخمسين بعد المئة من العدوان الوحشي استشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين، جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على منازل مأهولة بالسكان وسط وجنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال نسف مربعاً سكنياً في خانيونس، بينما استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب آخرون، جراء استهداف مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة وقبل ذلك في فجر الاحد، ما أدی لاستشهاد اربع عشرة شخصاً بينهم ستة أطفال لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال، في وقت متأخر من ليل الأحد، منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مجزرة مروعة راح ضحيتها اثنى عشر فلسطينيا، فيما أصيب أكثر من اربعين آخرين وصلوا إلى مستشفى العودة، كما، قصف جيش الاحتلال مقر نقابة المهندسين شمال القطاع، فضلا عن استهدافه منزلا في مخيم جباليا.

وفي سياق تحذيرات واسعة من ان قطاع غزة على مسافة قدم واحد من حدوث مجاعة جاء أخر تحذير من قبل المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر التي أشارت الی تزايد وفيات الأطفال الناجمة عن الجفاف وسوء التغذية ما لم تنته الحرب في غزة فيما اعلنت مصادر فلسطينية استشهاد الطفل يزن الكفارنة في رفح بسبب سوء التغذية.

وفي خضم المجازر الاسرائيلية والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة لجأ الفلسطينيون الى اكل النباتات البرية والاطعمة التالفة لسد جوع اطفالهم.

الجوع الشديد دفع الشعب الفلسطيني الى المخاطرة بنفسه من اجل الحصول على الطعام رغم ان مجازر الطحين تتوالي كان اخرها مجزرة مروعة عند دوار الكويتي شمالي قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، وذلك عقب استهداف شاحنة مساعدات اخری وسط القطاع.