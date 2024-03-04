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بمشاركة 25 مليون ناخب ..

الداخلية الإيرانية: الانتخابات جرت في أمن تام

الداخلية الإيرانية: الانتخابات جرت في أمن تام
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي، اليوم الإثنين، ان الانتخابات البرلمانية جرت في أمن تام وشارك فيها 25 مليون ناخب.

العالم - ايران

يتبع..

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