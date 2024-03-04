فيديو خاص: كمين حزب الله المرعب للواء غولاني؟!!+آخر التفاصيل

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا: أن المقاومة الإسلامية نفذت عملية نوعية في مستوطنة مرغليوت استهدفت فيها مجموعة كبيرة من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي الذي اعترف بمقتل جندي وجرحة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات صفد وحيفا وتل أبيب.

وأوضح أن هذه العملية يمكن أن تشكل نقطة تحول في المواجهة بين المقاومة والإحتلال، الذي عمد مباشرة إلى قصف العديد من المناطق والإغارة على العديد من القرى والمناطق اللبنانية.

وتابع مراسل قناة العالم أن إحدى مجموعات لواء غولاني حاولت التسلل باتجاه بلدة رميش شرق عيتا الشعب فكمن لها المقاومون وأوقعوا فيها إصابات مباشرة، كما أن مجموعة أخرى تقدمت من ناحية زرعيت باتجاه بلدتي علما وراميا وواجهتها المقاومة بعبوات ناسفة ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها.

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