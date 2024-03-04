إستشهاد فتى فلسطيني وإصابة مجندة أسرائيلية في مخيم الأمعري .. ماذا حدث؟

العالم - مراسلون

ساعات سبع كان فيها صوت الرصاص والقنابل يطغى على كل شيء، ساعت سبع استمرت العملية العسكرية في مخيم الامعري للاجئين بالقرب من رام الله، جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحم الازقة اطلق النار، واشتبك بشكل مباشر مع المقاومين الفلسطينيين الذين اجتهدوا في منعه من الوصول الى مبتغاه، العملية العسكرية الاسرائيلية في المخيم انتهت باستشهاد فتى فلسطيني من سكان مخيم قلنديا واصابة اخرين فيما اعترف جيش الاحتلال باصابة مجندة برصاص المقاومين.

وقالت محافظ رام الله والبيره ليلى غنام: "عار على جبين هذا العالم الذي يشاهد هذه الإبادة الجماعية في كل فلسطين، الحرب ليس فقط في غزة الحرب شاملة في كل فلسطين، على كل فلسطينية وفلسطيني والهدم مستمر على مرى ومسمع هذا العالم الصامت الظالم الذي يطالب اليوم ببعض المؤن لأبناءنا في غزة بدل أن يطالب بوقف لإطلاق النار والإبادة الجماعية ووقف القتل الجماعي لهم".

ما بعد العملية العسكرية المئات من الفلسطينيين في مخيم قلنديا للاجئين شيعوا جثمان الفتى مصطفى ابو شلبك ابن مخيم قلنديا والذي شاء للقدر ان يستشهد في مخيم الامعري، المشييعون عادوا مرة اخرى بالهناف للمقاومة الفلسطينية التي مازالت في الضفة والقطاع تقف سدا منيعا في وجه المحتل الذي يسعى من خلال عملياته في الضفة الغربية الى اخضاعها ومنعها من التحول الى غزة جديدة.

العملية العسكرية في الامعري جاءت الى جانب حملة اعتقالات طالت اكثر من ثلاثين فلسطينيا بنيهم اسرى محررين.

مادامت المخيمات الفلسطينية باقية ومادامت أزقتها ترسم خارطة العودة فأن حلم الاحتلال الإسرائيلي بإنتهاء المقاومة سيبقى حلما.