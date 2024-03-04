وزارة الصحة الفلسطينية: سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة

العالم-فلسطين

وأشار القدرة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال دمرت (155) مؤسسة صحية وأخرجت (32) مستشفى و (53) مركزا صحيا عن الخدمة.

وأضاف بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت (126) سيارة اسعاف لاخراجها عن الخدمة، ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خانيونس وشمال غزة وتحويلها لنقاط طبية".

ونوه إلى أن "الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه ويزاد سوءا وانهيارا نتيجة عدم ادخال المساعدات الطبية اللازمة".

وقال القدرة إن "الاحتلال تعمد احداث كارثة انسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الاوبئة والامراض المعدية".

وأشار بأن وزارة الصحة رصدت نحو مليون اصابة بالامراض المعدية ولا يتوفر الامكانيات الطبية اللازمة لها.

وأكد أن "سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت اي مستويات عالمية نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام وراح ضحيتها عشرات الاطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة".

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الامم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الانساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، كما طالب الامم المتحدة بتوفير اسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الانسانية.