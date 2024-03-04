سجين تبرع براتبه الشهري لقطاع غزة فتلقى مفاجأة..

العالم- الامریکیتان

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن السجين الامیرکی "حمزة"، يعمل في مجال النظافة في مرفق للرعاية الصحية بالسجن شمال كاليفورنيا.

وبعد ساعات من نشر صديقه إيصال دفع أجر حمزة مقابل 136 ساعة وشيك التبرع على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ الناس بالتبرع لحمزة.

وقال صديقه، إن حمزة كان "قلقا ومحطما" بشأن الأخبار التي كان يتابعها عن غزة في السجن، وهو ما دفعه للإقدام على خطوته.

السجين يطالب بوقف التبرع

وبلغت قيمة التبرعات التي جمعها الناس لحمزة أكثر من 100 ألف دولار، قبل أن يطالبه حمزة بإيقاف التبرع، حيث قال لصديقه إن ما جمع يكفيه ولا يريد "صرف انتباه الناس عن أولئك الذين يعانون أكثر منه".

والرجل البالغ من العمر 56 عاما، يقبع بالسجن منذ ما يقرب من 40 عاما وسيطلق سراحه الشهر الجاري، وقد تحول للإسلام في العام 1989.

وقال صديقه إن حمزة سيتبرع أيضا براتبه لشهر مارس/آذار الجاري للمدنيين في غزة، وهو المبلغ الذي يأمل أن يكون مرتبه الأخير من السجن.

معارضة شعبية أمريكية للرد الإسرائيلي على 7 أكتوبر

وعلى صعيد الموقف الأمريكي أيضا من الحرب على غزة، أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن غالبية الأمريكيين يرفضون حجم الرد الإسرائيلي في قطاع غزة، ويعتقدون أن تل أبيب تمادت كثيرا في حربها.

ويرى 42% من المشاركين في الاستطلاع، أن "إسرائيل" تمادت كثيرا في ردها على هجوم السابع من أكتوبر، في حين يعتقد 24% فقط أن تل أبيب تفعل "الشيء الصحيح".

وذكر الاستطلاع أن 19% يقولون إن"إسرائيل لم تذهب بعيدا"، فيما يرفض 15% الإجابة أو أنهم لا يعرفون.