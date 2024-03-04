شاهد بالفيديو..صخرة عملاقة تسحق شاحنة برمشة عين

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وأظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عاشها المتواجدون داخل سياراتهم أثناء مرورها من الطريق السريع المركزي، وهو شريان حيوي لوسائل النقل في المنطقة، حيث بدأت الصخور الضخمة بالتدحرج باتجاههم بقوة، حتى أن إحداها سحقت شاحنة عملاقة بالكامل في رمشة عين.

وتشير التقارير الأولية إلى أن شاحنتين تحملتا العبء الأكبر من الانهيار الصخري، فيما سويت إحداهما بالأرض بالكامل. ومن حسن الحظ لم تسجل أي وفيات.

وشهدت المنطقة، المعروفة بتضاريسها الوعرة، نصيبها العادل هذا العام من الانهيارات الأرضية، خاصة خلال موسم الأمطار. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الأساسي لسقوط الصخور، بهدف منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.