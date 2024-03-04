فيديو خاص:السبب الحقيقي وراء خروج مستشفيات غزة عن الخدمة!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن الإحتلال قصف خلال الساعات الماضية منزلا في منطقة خربة العدس أسفر عن استشهاد 8 من المواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال، ومنزلا آخر في دوار العودة وسط رفح ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا.

وتابع أن هناك العشرات من الجرحى في مستشفى أبو يوسف النجار فيما تصل جثامين الشهداء الذين سقطوا في مدينة خان يونس بفعل القصف المستمر، بالاضافة الى الحصار المستمر لمدينة حمد السكنية غربي خانيونس.

وقال مراسل العالم: هذا فيما تم اخراج مستشفيات خان يونس عن الخدمة، ويحاصر الاحتلال مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي وهي خارجة عن الخدمة ولا تستقبل الشهداء والجرحى.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....