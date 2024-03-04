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فيدو خاص: ماذا عن الاستقالة الجماعية في استخبارات جيش الاحتلال

الإثنين ٠٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في مدينة رام الله المحتلة بأن الخلافات تزداد في الداخل الاسرائيلي بين أقطاب الحكومة والمعارضة التي شن زعيمها يائير لابيد هجوما عنيفا على الحكومة الاسرائيلية ودعا الى انتخابات مبكرة، محذرا من ان هذه الحكومة تشكل خطرا على وجود الكيان وبقاءه.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: لابيد اكد انه لا يمكن ان تستمر حكومة يرأسها نتانياهو الذي يقود الحرب على قطاع غزة لمصالحه الشخصية دون النظر الى مصلحة الاسرى الاسرائيليين.

واعتبر ان حكومة الحرب الاسرائيلية رفضت شرطين وضعهما نتانياهو للتفاوض مع حماس، خلال جلسة اليوم، وهما ان تقدم الحركة قائمة بأسماء الاسرى الاسرائيليين وتحديد سقف الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم الافراج عنهم اذا ما تم ابرام الصفقة.

واشار مراسل قناة العالم الى ان اعضاء في الحكومة الاسرائيلية الحربية اتهموا نتانياهو بأنه وضع هذين الشرطين بهدف إعاقة تقدم المفاوضات.

وقال ان الحدث البارز الاخر في الكيان هو تقديم مجموعة من الضباط الاسرائيليين العاملين في وحدات إعلام ومعلومات جيش الاحتلال استقالاتهم من الجيش، الذي لم يعلن عددهم لكن المعلومات تشير الى ان عددهم كبير جدا، احتجاجا على آلية ادارة الحرب في القطاع ومقتل اسيرين في القطاع برصاص جيش الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....

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