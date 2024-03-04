ارتفاع وتيرة الاقتحامات والاعتقالات في الضفة وغانتس يزور واشنطن رغم معارضة نتنياهو

العالم - بانوراما

الملف الأول: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية مدينة رام الله، ما أسفر عن استشهاد فتى فلسطيني خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات.



وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في طولكرم ومخيم نور شمس وشرعت بتجريف البنية التحتية في شوارع المخيم. وفي نابلس فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد القسامي معاذ المصري .

واندلعت اشتباكات ومواجهات عنيفة في حي المخفية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لإجلاء المصابين. كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات إسرائيلية ومستوطنين، ببلدة سالم شرقي نابلس، تصدى خلالها مقاومون فلسطينيون لتلك الاعتداءات بالأسلحة النارية.

هذا وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس، كسلوك انتقامي بعد العمليات الفلسطينية النوعية التي تنفذ ردا على جرائم جيش الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أثارت الزيارة التي يقوم بها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يأذن بها. صحيفة يديعوت احرونوت قالت إن نتنياهو قرر منع سفيره في واشنطن من مرافقة غانتس عقوبة له. وتأتي الزيارة في الوقت الذي تشعر فيه إدارة بايدن بالإحباط المتزايد تجاه نتنياهو وائتلافه اليميني، وفقا لصحيفة تايمز أوف "إسرائيل".