نقص حاد في عدد جنود الاحتلال، وممثلة أميركية شهيرة تدعم غزة.. إليك التفاصيل

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التقارير كشفت أيضا عن حاجة ماسة لتدريب ضباط قتاليين بدل أولئك الذين قتلوا في ميدان غزة. هذا الواقع يكشف حجم الخسائر البشرية التي تلحق بجيش الاحتلال في غزة رغم منعه نشر أي معلومات عن هذا الأمر.حول هذا الموضوع رصدنا عدد من التعليقات على مواقع التواصل.

الممثلة الأميركية الشهيرة سوزان سارندون، أصبحت الحاضر الدائم والأبرز في فعاليات دعم أهالي غزة. أحدث مشاركات سارندون في مدينة نيويورك الأميركية ضمن فعالية العمل من أجل الفلسطينيين في رفح. سوزان في كلمتها قالت إنه إن لم نكن كلنا أحرار، فلا أحد سيكون حرا.. وختمت كلمتها بالقول "فلسطين حرة". ما تفعله سارندون طبعا لم تفعله الغالبية العظمى من الفنانين والمشاهير العرب تحت حجج، أبسط ما يقال فيها إنها "عذر أقبح من ذنب".

تفاعل واسع مع كلمة الممثلة الاميركية سوزان سارندون.

خطوة توعوية مهمة وملفتة أطلقها شباب ليبيون من أجل الدعوة إلى مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. الفيديو يصور كيف تذهب الأموال التي تدفعها شعوب المنطقة والعالم إلى خدمة مشاريع الاحتلال. الفيديو يوضح بشكل بسيط كيف تتحول هذه الأموال عبر قنوات عديدة إلى سلاح يقتل الفلسطينيين. ولأن المقاطعة واجب.. فإن مقاطعة هذه الشركات أهم خطوة غير عسكرية لحماية أهالي وأطفال غزة.

ايوني بيلارا.. إسم ظهر بقوة منذ العدوان على غزة. بيلارا هي وزيرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية السابقة. وقفت إلى جانب الحق ودعمت الشعب الفلسطيني ورفضت جرائم الاحتلال الاسرائيلي. وبعد خروجها م الحكومة، لم تتوقف عن الدفاع عن الفلسطينيين. نستمع معكم إلى أحدث مواقف ايوني بيلارا.

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