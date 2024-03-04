بالفيديو...رشقات صاروخية كثيفة من جنوب لبنان تسقط على شمال فلسطين المحتلة

العالم-لبنان

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "صفارات الإنذار دوت جراء إطلاق قذائف صاروخية على عدد من مستوطنات الجليل الغربي، وهي شلومي، وباتس، وليمان، وحانيتا، وميتسفاه، وروش هنكارا، وأدميت، ويارا، وعرب العرامشا، وابن مناحيم، وإيلون، وغورين، وزرعيت،و جورنوت، والجليل، وشمرا، وفي المنطقة الصناعية أكزيف ميلوفات".

وذكرت وسائل إعلام صهيونية أنه خلال هذا القصف على الجليل الغربي، تم إطلاق العشرات من صواريخ "الكاتيوشا" من لبنان.

ولا تزال الاشتباكات تسيطر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث ينفذ حزب الله عمليات ضد جيش الاحتلال، فيما تقصف القوات الصهيونية مناطق لبنانية عدة، منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.