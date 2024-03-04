حزب الله: استهدفنا مستوطنة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا

العالم-لبنان

وقال "حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من مساء الاثنين (بتوقيت لبنان) مستعمرة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا".

ودوت صافرات الإنذار مساء الاثنين، في عدد كبير من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من لبنان.

وعقب استهدافه قوات صهيونية حاولت التسلل إلى لبنان ليل الأحد الاثنين، أكد حزب الله اليوم أنه قصف مواقعا صهيونيا عدة جنوبي البلاد.