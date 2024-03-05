أردوغان: على العالم الإسلامي أن يقف صفا واحدا لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة

العالم-تركيا

وقال أردوغان، عقب اجتماع الحكومة التركية، إن "الفلسطينيين يُتركون اليوم عُرضة للاغتصاب والسرقة"، مشددا على ضرورة أن يقف العالم الإسلامي صفاً واحداً لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أن "تركيا تفعل ما بوسعها من أجل غزة وفلسطين وستواصل ذلك"، مشيرا إلى أنه سيستضيف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تركيا غدا لمتابعة الوضع في فلسطين.

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.