البيت الأبيض يبحث خطة جديدة لإيصال المساعدات لغزة.. ما هي؟

العالم - خاص بالعالم

وللغرض، وبعد اسقاط نتنياهو الهبية الامريكية من خلال رفض المواقفة على ادخال مساعدات انسانية الى غزة ولو بالحد الادنى، بدأت الادارة الامركية العمل على خط ثان في الكيان الاسرائيلي، حيث دعت عضو مجلس الحرب بني غانتس الى واشنطن، في رسالة واضحة الى نتنياهو بان خياراتها مفتوحة للتغير السياسي في تل ابيب. فالتقى غانتس نائبة الرئيس الامريكي كاملا هاريس، التي حثته على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة المساعدات إلى القطاع ودعته إلى خطة وصفتها بالانسانية 'ذات مصداقية' قبل أي عملية عسكرية في رفح.



جدير بالذكر ان البيت الابيض لا يعارض عدوانا اسرائيليا واسعا على رفح، بل يدعو الى تجنيب النازحين هناك وعددهم يقارب المليون ونصف المليون، المخاطر.



زيارة غانتس اثارة غضب نتنياهو الذي طالب من السفارة الاسرايلية في واشنطن عدم تقديم اي مساعدات له، لذا فان محسوبين على جانتس اضافة الى الخارجية الامريكية وفروا له دعما لوجستيا لتحركاته في واشنطن.



بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة متفائلة بأن طريقا بحريا جديدا لتوصيل المساعدات إلى غزة يخضع للبحث حاليا يمكن أن يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البر ومن خلال الإنزال الجوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "أن ممر المساعدات البحري لا يزال في مرحلة التطوير وأن واشنطن تواصل العمل على زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المحتاجين في غزة".

البيت الأبيض دعا مجددا الى ضرورة وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى وطالب حركة حماس بقبول الشروط المطروحة. وقال المتحدث باسمه للأمن القومي جون كيربي إن بلاده تأمل في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تحرير الأسرى قبل بداية شهر رمضان، زاعما أن حماس لم توافق بعد على شروط الاتفاق.

