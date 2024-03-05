شهداء باستهداف منزل في خان يونس ومناطق القطاع المختلفة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر طبية إفادتها، باستشهاد 8 مواطنين من بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق مختلفة من القطاع

وفجر اليوم أيضا، استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، بعد استهداف طيران الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأعلنت مصاد طبية في القطاع، عن استشهاد سبعة مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مربعا سكنيا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة الكيلاني شمال بيت لاهيا ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.

الاحتلال يقتحم بلدة كفردان غرب جنين

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة كفردان غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين من بلدة كوبر

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأوضحت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا من الأسرى المحررين منهم: حنان البرغوثي، وايمان نافع، وباجس البرغوثي، ومحمد عطيوي، ومؤمن البرغوثي، وايهاب البرغوثي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.