متحدث باسم الجهاد يكشف للعالم.. ما الذي يعطل اقرار الهدنة في غزة؟

العالم - خاص العالم

واضاف محمد الحاج موسى في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان المقاومة وحركة الجهاد الاسلامي وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية ايجابية جدا وتعاملت بمرونة غير مسبوقة مع الوسطاء حيث وافقت على مسألة المراحل ونقاط اخرى لانها تريد وقف اطلاق النار لكن الاحتلال لم يريد ذلك ، ولم يكن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو جادا في كل المفاوضات التي كان يتحدث.

وتابع ان حتى حديث امريكا التي تدير هذه الحرب وحديث المجتمع الدولي بضرورة وقف اطلاق النار وما حدث في المحكمة الدولية من قرارات وحديث مجلس الامن عن ضرورة وقف اطلاق النار في غزة كله لم يتبعه اجراءات حقيقية وميدانية.

واكد ان الصورة العامة ان هناك حفلة علاقات عامة على حساب الدم الفلسطيني، اما ما هو مطلوب ومتفق عليه استراتيجيا ان الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني والغرب متنفقون على ضرورة انهاء المقاومة وابادة الشعب الفلسطيني.

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