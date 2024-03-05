فيديو خاص: الاحتلال يقتل حمامة سلام في نابلس!

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بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس لتنفيذ عملية هدم جديدة لا تدل الا على فشل سياسته في الردع عن تنفيذ العمليات البطولية فقام بتفجير منزل الشهيد معاذ المصري ليختتم جريمته بهذه العبارات التي لا تشكل أدنى رادعاً للفلسطينيين.

الاحتلال يدهم منزل الشهيد معاذ المصري

الطيور في سماء فلسطين هدف الاحتلال



بعد قتل الاحتلال رمز السلام في السماء يستكمل اخفاء ملامح الارض بتدمير الشوارع في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم وعمق هذا التدمير يوحي الى كمية الحقد والانتقام لما حدث في السابع من اكتوبر.

تتوالى الاقتحامات في الضفة الغربية فلم يكتفي بتفجير وتخريب في نابلس ونور شمس ليقتحم مؤخراً مدينة طوباس استكمالات لسلسة اعتقالات قام بها خلال الليل لتكون هي الأعلى نسبة في الفترة الاخيرة

يواصل الاحتلال بتماديه في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني التي تثبت فشلها مع كل عملية اقتحام التي يقوم بها بشكل يومي ليتفاجئ بتعزيز المقاومة وتأجيج الصراع.

الهدم والتدمير سيناريو معتمد لكيان الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين الذي يزيد من حدة المواجهة اطالة حالة التخبط الذي يعيشها فيها الكيان والفشل التام إزاء محاولته للقضاء على المقاومة.

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