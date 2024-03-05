فيديو خاص: 5 إلى 7 أطفال يحلقون للسماء يوما في مستشفى كمال عدوان

العالم- مراسلون

من لم یمت بالنار مات بالحصار.. باتت هذه القاعدة واضحة جدا بما يتعامل به الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الرضع في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الذين بات عددهم يتزايد بسبب حالة الحصار المفروضة على القطاع سوء التغذية التي تعاني منها الأمهات اللواتي وضعن أولادهن في هذه الفترة.

رصدت كاميرا العالم الوضع في قسم الحضانة بمستشفى كمال عدوان حيث باتت تتزايد عدد الوفيات فيه بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار المطبق الذي يفرضه على شمال قطاع غزة.

لا ذنب لهولاء الأطفال سوى انهم جاؤوا على هذه الدنيا في زمن عدوان اسرائيلي غاشم على القطاع أمام مرى ومسمع العالم.

أطفال غزة يموتون

من قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان

5 إلى 7 أطفال يحلقون إلى السماء يوما في مستشفى كمال عدوان

وقالت ياسمين رامي وهي طبية في مستشفى كمال عدوان للعالم: "أعداد الوفيات تتزايد كل يوم في القسم بسبب سوء التغذية وحالات الجفاف، وقسم الحضانة هو مخصص للأطفال الذين يولدون قبل موعدهم لذا بحاجة إلى حليب خاص لكي يتم نموهم ولكن في شمال قطا غزة لا توجد علب الحليب وهذا يؤدي إلى دخول الأطفال في سوؤ تغذية وحالات جفاف".

.

وأضافت: "أن في قسم الحضانة تقريبا نواجه حالتين إلى ثلاث من الوفيات زايد باقي أقسام الأطفال حيث يكون فيها اثنين إلى ثلاث حالات ما يعني يوميا يموت من خمسة إلى سبعة أطفال في مستشفى كمال عدوان وهذا بسبب أكل الأم الجوعانة لأكل غير صحي وملوث وبالتالي تنتج حليب غير مشبع ثم يرضع الطفل حليب غير مشبع لذا يصابون بالجفاف ونزلات معوية حادة والتهاب الكبد الوبائي".