قاليباف: المشاركة الشعبية في الانتخابات نابعة من الانتماء الوطني والوعي السياسي

العالم - ايران

وفي الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء، اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي " محمد باقر قاليباف" انه ،وبعد المشاركة الشعبية الحماسية في الدورة الـ12 للانتخابات البرلمانية ،من واجبه وبالنيابة عن مجلس الشعب (مجلس الشورى الاسلامي) أن يقدر ويشكر كل مواطن وكل من شارك في انجاح هذه الانتخابات.

وأوضح قاليباف بأن هذه المشاركة الشعبية رغم مخططات الأعداء المختلفة نابعة في الحقيقة من الانتماء الوطني والاهتمام بأمن الوطن والوعي السياسي معربا عن امله في أن يكمل الشعب نضاله بكل عزة وكفاءة بالمشاركة الحماسية في المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية في الدوائر المعلن عنها.

واضاف بأن النواب المنتخبين هم خدّام الشعب ويجب اتخاذ القرارات بما تملي عليه المصالح العامة والوطنية، معربا عن امله في أن تنال نتائج أنشطة المسؤولين رضا مختلف شرائح الشعب .

و أكد على ان مجلس الشورى الإسلامي وفي تعاونه مع السلطات والقطاعات الاخرى يركز على زيادة الكفاءة في اعماله.