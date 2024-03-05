لابيد: نتنياهو لم يعد مؤهلا لإدارة 'اسرائيل'

العالم - الإحتلال

وأضاف في منشور على منصة "اكس": "رئيس وزراء لم يعد مؤهلا لإدارة دولة. ومن أجل الأمن، ومن أجل النصر (في غزة)، نحتاج إلى انتخابات الآن" حسب تعبيره.

وكان نتنياهو أكد مرارا في الأسابيع الأخيرة رفضه إجراء الانتخابات في ظل "الحرب"، بينما تطاله انتقادات محلية ودولية بشأن موقفه من استمرار العدوان على غزة بينما يتساقط المحتجزون الصهاينة قتلى في قطاع غزة دون مؤشرات واضحة عن اتفاق يضمن عودتهم.

واعتبر لابيد أن كيان الإحتلال أمامه خياران "حكومة سيئة وخطيرة ومتفككة وسامة، أو انتخابات تؤدي إلى حكومة جيدة ستعيد الأمن للإسرائيليين" حسب قوله.