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قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً

قائد الثورة الاسلامية: مشاركة الشعب في الانتخابات كانت جهاداً
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

اعرب قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي عن شكره وتقديره ااشعب الإيراني على حضوره ومشاركته في الانتخابات الاخيرة وقال، لقد أدى الشعب الإيراني بهذا الحضور واجبا اجتماعيا وحضاريا، كما أدى واجبا جهاديا .

العالم - ايران

صرح بذلك قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الثلاثاء عقب غرسه ثلاثة شتلات بمناسبة اسبوع الموارد الطبيعية واوضح قائلا : لماذا نقول الجهاد؟ لأنه كان في مقابل دعاية الأعداء، منذ عام تقريبا، حاول أعداء الشعب الإيراني، وأعداء إيران الإسلامية، وأعداء الجمهورية الإسلامية من جميع أنحاء العالم، ثني الناس عن التصويت وإفشال الانتخابات، لكن الشعب من خلال مشاركته في الانتخابات وحضوره لدى صناديق الاقتراع، في مقابل حركة الأعداء هذه، قام بحركة ملحمية عظيمة، فكان هذا جهادا.

كما شكر سماحته القائمين على الانتخابات والمسؤولين عن إجراء الانتخابات والمسؤولين عن الدعاية والإعلان والمسؤولين عن الأمن وكل من ساعد في إجراء الانتخابات بشكل أو بآخر.

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