شاهد.. الاعتقالات بالضفة ترتفع لأكثر من 7 آلاف منذ الـ 7 من أكتوبر

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ضحايا جدد لحرب الضفة الغربية بالتزامن مع تصعيد اسرائیلی كبير . قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة لمدن وبلدات في الضفة الغربية، وقامت بعدد من المداهمات بحثا عن من تصفهم بالمطلوبون.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة وخمسين فلسطينيا بينهم أطفال في القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من سبعة آلاف معتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق المعطيات فإن جيش الاحتلال دفع بأعداد كبيرة من القوات الخاصة لاقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية، لتدور على اثرها اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية التي فجرت عبوة ناسفة في إحدى آليات الاحتلال.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات في غرب جنين منها كفيرت وكفر كود وبرقين ويعبد، الى جانب مخيم الأمعري في رام الله، ومخيم عقبة جبر في قضاء أريحا.

وشملت الاقتحامات أيضا شارع السلام في مدينة الخليل، ومدينة يطا جنوبي الخليل من كافة مداخلها بأكثر من عشرين آلية عسكرية، ودهمت عددا من المنازل بالمدينة وفتشتها وسيرت دورياتها العسكرية فيها.

وطالت حملة الاقتحامات أيضا وادي السمن بمدينة الخليل ومنطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث دهمت هناك منازل وشرعت في حملة تفتيش.

وامتدت تلك الاقتحامات إلى أطراف مدينة طولكرم من المنطقة الجنوبية، حيث اعتقلت القوات المقتحمة عددا من الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية وقامت بمداهمة عدد من المنازل المواطنين.