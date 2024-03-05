طلب واشنطن من غانتس يقسم الاحتلال.. ما هو الطلب؟

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وأضاف، أن طلب واشنطن من بني غانتس لوقف العدوان على غزة يأتي من منطلق التعامل معه كبديل للرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، حتى يكون له دور في إعادة عملية التسوية في الأراضي الفلسطينية لا سيما باليوم التالي للعدوان على غزة.

انقسام حقيقي بين القادة و أيضا الشارع الإسرائيلي

وأشار مراسل العالم إلى أن الشارع الإسرائيلي منقسم على نتظريتي الأولى يتنبها بنيامين نتياهو وهي القضاء على حماس والسلطة الفلسطينية مهما كان الثمن حتى و أن أراق دماء كل الفلسطينين، والنظرية الأخرى والتي تسيطر بشكل كبير على الشارع الإسرائيلي، وهي التوصل إلى حل مع حركة حماس من خلال المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.

ونوه مراسلنا إلى الولايات المتحدة تتبنى النظرية الثانية من أجل الوصل إلى تسوية في الأراضي الفلسطينية في اليوم التالي للعدوان على غزة، لأن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وصل إلى قناعة تامة إن لم يفعل شيئا حقيقا حتى موعود الانتخابات المقبلة فلن يعود رئيسا للولايات المتحدة.



ورأى مراسل العالم أن ما بعد العدوان على قطاع غزة يكون أثقل على كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تظهر شروخ كثيرة في المجتمع الإسرائيلي منها قانون التجنيد وموضوع القضاء، والتعامل مع الفلسطينيين.