شاهد.. مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات وئد مخططات الاعداء

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بعد ايام من انتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران يعقد المجلس اجتماعه الثالث عشر و الاخير في دورته الخامسة. اجتماع عام جمع اعضاء مجلس خبراء القيادة تحت قبة المجلس، وصف آية اله أحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة في كلمته الافتتاحية مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات يوم الجمعة الماضية بالنجاح في وئد مخططات الاعداء.



وقال رئيس مجلس خبراء القيادة، آية الله احمد جنتي، ان "نحن في الاجتماع الأخير من هذه الدورة لمجلس خبراء القيادة و الاجتماع القادم سيكون للاعضاء الجدد لهذا المجلس لقد نجح الشعب الإيراني، بمشاركته الحماسية في الانتخابات، في تحييد مخططات الأعداء".

يعتبر مجلس خبراء القيادة الإيراني هيئة أساسية في النظام الحاكم الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية، والاشراف علي عمله ويتألف هذا المجلس حالياً من ثمانية و ثمانين عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

الاجتماع الثالث عشر لاعضاء مجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة، اجتماع يأتي لمتابعة مستجدات الملفات الداخلية والخارجية ولاسيما الاقتصاد والسياسة.