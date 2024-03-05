شاهد.. ما تداعيات تفكيك الأونروا على أطفال فلسطين؟

العالم - خاص بالعالم

وقال المفوض العام للأنورا فليب لازاريني: "إن تفكيك الأونروا يعد قصر نظر. ومن خلال القيام بذلك، فإننا سوف نضحي بجيل كامل من الأطفال، ونزرع بذور الكراهية والاستياء والصراع المستقبلي. تنفيذ هذه الخطة جار بالفعل مع تدمير بنيتنا التحتية في أنحاء قطاع غزة. من السذاجة الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين".



لازاريني وامام الجمعية العامة للامم المتحدة وصف الحملة ضد الاونروا بالمنسقة والمتعمدة وقال انها ترمي الى تقويض عملياتها وإنهائها في نهاية المطاف مضيفا ان جزء منها ينطوي على إغراق المانحين بمعلومات مضللة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة.

تصريحات لازاريني تزامنت مع اتهامات الوكالة لكيان الاحتلال بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة، منسقة الإتصال في الانروا جوليت توما قالت في بيان إن موظفيها تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية بشأن هجوم السابع من أكتوبر واضافت انهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة.

في المقابل زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان الاونروا وظفت لديها أكثر من 450 مسلحا من حماس وان تل ابيب أرسلت هذه المعلومات المخابراتية إلى الأمم المتحدة بحسب المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري.

وبناء على مزاعم الاحتلال قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الـ26 من يناير/ كانون الثاني الماضي تعليق تمويلها لأونروا التي توظف13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم مليوني و300 الف نسمة.