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هلاك وأسر العشرات من إرهابيي الشباب بعملية عسكرية بجنوب الصومال

هلاك وأسر العشرات من إرهابيي الشباب بعملية عسكرية بجنوب الصومال
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة، هلاك أكثر من 50 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية مخططة بمحافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

العالم - افريقيا

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الثلاثاء عن العدالة قوله، إنه "تم اعتقال 20 من إرهابيي الحركة في اليوم الرابع من سلسلة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني بالتعاون مع قوات دواريش ولاية غوبالاند".

وأضاف "يواصل الجيش الوطني وقوات ولاية غوبالاند البواسل لليوام الرابع على التوالي ملاحقة فلول الخوارج في الغابات، وقد قُتل أكثر من 50 من العناصر الإرهابية وتم أسر حوالي 20 آخرين، وتحرير العديد من المناطق".

ووفق الوكالة، "أسفرت العمليات العسكرية المستمرة منذ السبت الماضي في القرى والمناطق التابعة لمحافظة جوبا السفلى عن مقتل العديد من عناصر وقيادات مليشيات الخوارج واعتقال آخرين".

وتشن حركة الشباب الإرهابية هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم.

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