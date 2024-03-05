فيديو: صحفي يكشف عن حقيقة الاوضاع في قطاع غزة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: هذا بالاضافة الى القصف المتواصل على كل انحاء قطاع غزة، حيث وصل اكثر من 15 شهيدا الى مستشفى غزة الاوروبي في رفح منذ الصباح، بفعل القصف الاسرائيلي على رفح وخانيونس، فيما استشهد عدد من المصابين.

واشار الى احتجاز الاحتلال عددا من المواطنين واجراء تحقيق منهم مرتكبا بحقهم اعمال تنكيل واذلال اثناء التحقيق.

وتابع مراسل قناة العالم: وفي شمال القطاع قصف الاحتلال مخيم جباليا جوا وبرا ما ادى الى استشهاد 8 مواطنين وجرح عدد آخر.

كما استعرض مراسلنا الانجازات التي اعلنت المقاومة تحقيقها خلال الساعات الاخيرة في مواجهاتها البطولية مع الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....