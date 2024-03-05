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حزب الله تشلُّ 'ميركافا' إسرائيلية بصاروخ على تلة الطيحات

الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية لحزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف ‌‌‌‌‏مجاهديها دبابة ‏"ميركافا" إسرائيلية على تلة الطيحات، اضافة الى قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية.

العالم - لبنان

واستهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:25 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 05-03-2024 ‏دبابة ‏"ميركافا" على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها. ‏

وأوضح الاعلام الحربي لحزب الله في بيان له أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم، تجمعاً لجنود العدو الصهيوني على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما اعلن في بيان ثان، انه "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:20 من بعد ظهر اليوم مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".

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