في بلد عربي.. فصل ثلاثة طلاب بسبب صلاة الغائب على شهداء غزة!

العالم- الاردن

وقررت جامعة العلوم الإسلامية في الاردن، فصل ثلاثة من طلابها نهائيا، على خلفية أدائهم صلاة الغائب على الشهداء في غزة، خلال إحدى الفعاليات التضامنية، بحسب "عربي21".

وقال الطالب أسامة الجهني إن قرابة 20 طالبا أدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة، ليتفاجأوا بعد دقائق من الفعالية بتهجم الأمن الجامعي عليهم، ووقف الصلاة بالقوة، حيث اعتدوا على إحدى الطالبات وسحبوا منها هاتفها.



وتابع بأن عناصر الأمن الجامعي تقدموا بعد الاعتداء على المشاركين بشكاوى كيدية على الطلاب تفيد بأنهم اعتدوا عليهم أيضا، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.



لاحقا، تفاجأ الطلبة المشاركون في الفعالية بمنعهم من تسجيل موادهم الجامعية عبر الشاشة الإلكترونية للجامعة، كما منعوا من إصدار أي أوراق أو وثائق خاصة بهم، وتم تحويلهم إلى الدائرة القانونية.



على إثر ذلك، أوضح الجهني أن الجامعة قامت بتحويل ثلاثة من الطلاب إلى لجان تحقيقية بدعوى "إثارة الفتنة"، بسبب بيان منشور على فيسبوك حول الواقعة، وموقع باسم "كتلة أهل العزم"، مؤكدا بنفس الوقت أن الطلاب الثلاثة المفصولين لا علاقة لهم بالكتلة.



وتابع بأن الجامعة لم تكترث لشهادات الطلاب أمام لجان التحقيق، وأصدرت قرارا نهائيا بفصلهم، ولم تقبل أي وساطة من أي أطراف نيابية، وشخصيات وطنية، وأصرت على طردهم من الجامعة رغم أن أحدهم اقترب من التخرج.



وقال الطلاب المفصولون إنهم يحاولون الضغط على الجامعة لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وسيتخذون مسارا قانونيا في حال أصرت الجامعة على قرارها.