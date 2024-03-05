الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

أميرعبداللهيان يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان في زيارته إلى السعودية، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه.

العالمإيران

ووصل أميرعبداللهيان إلى مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.

وفور وصوله إلى جدة، التقى وزير الخارجية الإيراني، التقى مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان وناقش مع الوضع في غزة.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية اليوم الثلاثاء والـ5 من مارس في جدة لاستعراض احدث الأوضاع في قطاع غزة.

هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الجمعة الماضي، استمرار وتصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

روابط ذات صلة

وزير خارجية إيران يلتقى نظيره السعودي في جدة