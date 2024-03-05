مبيعات الأفلام الإيرانية في ماليزيا تحقق نسبة 100%

العالم – إيران

وفي إشارة إلى إقامة الجزء الثاني من مهرجان السينما الإيرانية في ماليزيا قال حبيب رضا أرزاني، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا: الجزء الأول من هذا المهرجان أقيم بشكل متزامن في مدن كوالالمبور وبوتراجايا بحضور فنان بلادنا البارز بهروز شعيبي.. ومن المقرر افتتاح الجزء الثاني من عرض الأفلام في ماليزيا (6 مارس) بحضور مخرجة بلادنا نرجس آبيار في مدينة بينانج الماليزية.

وحول الاستقبال الفريد للأفلام الإيرانية ووصول مبيعات دور السينما إلى 100%، قال أرزاني: "لحسن الحظ، كان هذا الاستقبال للأفلام الإيرانية غير مسبوق، على عكس الاستقبال في مهرجاني السينما اليابانية والفرنسية، حسبما ورد بين 28 و30 بالمئة".

وقال المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في ماليزيا: علينا استغلال هذا الحدث بأفضل طريقة ممكنة للتعريف بقدرات السينما الإيرانية والتمكن من التخطيط الجاد في توريد وبيع الأفلام الإيرانية وإبرام اتفاقيات لترويجها وإنتاج أفلام مشتركة مع ماليزيا.

ومن المقرر أن يقام افتتاح مهرجان الفيلم الإيراني في بينانج خلال حفل بحضور فنانين ماليزيين وعرض فيلم الأخدود 143 للمخرجة نرجس آبيار.

وتابع: إن التحدث في حفل الافتتاح والاجتماع مع كبار المصورين السينمائيين الماليزيين وعقد ورشة عمل تعليمية حول التعريف بقدرات السينما الإيرانية من بين البرامج المخططة لها.. في الجزء الأول من مهرجان السينما الإيرانية، إلتقى بهروز شعيبي، المخرج الشهير لبلادنا، مع سكرتير مهرجان الفيلم الماليزي وتحدث في جامعة MMU أيضا إلى المخرجين والمنتجين الماليزيين حول تأثيرات السينما الإيرانية.

وقال المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا: يقام مهرجان هذا العام بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران وماليزيا، والتعريف بالقيم الوطنية والدينية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي الإيراني، وخلق أعمال فنية التفاعل بين الدول الإسلامية من خلال الترويج للأفلام والتعريف بالسينما الإيرانية.

ويقام مهرجان الفيلم الإيراني 2024 في ماليزيا في الفترة من 29 فبراير إلى 10 مارس من قبل المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا وبدعم من رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.