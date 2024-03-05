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خلال لقاء سفير إيران بوزير النقل الأوزبكي..

إستعداد إيراني أوزبكي للحد من مشاكل الترانزيت وزيادة التبادل التجاري

إستعداد إيراني أوزبكي للحد من مشاكل الترانزيت وزيادة التبادل التجاري
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

شدد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوزبكستان محمدعلي أسكندري في لقاء مع وزير النقل الأوزبكي على ضرورة الحد من مشاكل الترانزيت وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

العالمإيران

ومن أجل دراسة التعاون الثنائي في مجال نقل وترانزيت البضائع وبهدف الحد من المشاكل القائمة في طريق نقل البضائع بين إيران وأوزبكستان، عقد محمد علي إسكندري، السفير الإيراني في أوزبكستان لقاءاً مع إلهام محكم أوف وزير النقل الأوزبكي.

وأوضح إسكندري في هذا الاجتماع خطط وإجراءات وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية لتسهيل نقل البضائع والترانزيت عبر الممر الاقتصادي والنوعي والآمن لإيران.

كما اعتبر وزير النقل الأوزبكي أنه من المهم لأوزبكستان استخدام ممر النقل عبر إيران للوصول إلى الأسواق الإقليمية وخارج الإقليم ومواصلة التواصل بين المديرين من أجل حل المشاكل، وخاصة سائقي البلدين، بهدف تعزيز التجارة بين أوزبكستان وإيران.

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