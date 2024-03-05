فيديو عن حقيقة ادعاء القسام بأن إسرائيل لم تقض على قدراتها

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المقاومة تعمل في منطقة غرب محافظة خانيونس وايضا في تل الهوى وفي حي الزيتون واطلقت خلال الساعات الاخيرة رشقة صاروخية على مواقع ومستوطنات العدو الاسرائيلي.

هذا وأشار الى ان السكان الفلسطينيين يحاولون العودة الى المناطق التي قام جيش الاحتلال بالانسحاب منها، خاصة في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس ومنها عبسان الكبيرة والصغيرة وخزاعة وبني سهيلا والزن.

وتابع مراسل العالم ان كل من يعود الى منزله يقوم جيش الاحتلال باستهدافه من خلال غارات الطيران الحربي والطيران المسير وطارئرات الكوادكوبتر المسلحة.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....