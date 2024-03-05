إيران وأوزبكستان مستعدتان لإنشاء منطقة حرة مشتركة

العالم – إيران

وفي لقاء مع النائب الأول لوزیر الصناعة والتجارة الأوزبكي ناظم جان خان مرادوف، أعرب ضیغمي عن أمله في أن يصل حجم التبادلات التجارية بین البلدین إلى مستوى مليار دولار بحلول عام 2025.

وأضاف: تجري الآن المفاوضات بشأن التجارة التفضيلية بين إيران وأوزبكستان.

بدوره قال النائب الأول لوزیر الصناعة والتجارة الأوزبكي ناظم جان خان مرادوف: هدفنا هو الاتفاق على الإنتاج المشترك، ونأمل أن تتعاون منظمة تنمية التجارة الایرانیة معنا في هذا المجال.

کما أعلن مرادوف أن أوزبكستان ستشارك في معرض إيران إكسبو 2024.