إعلام الإحتلال: صواريخ المقاومة رسالة قاسية من حزب الله تبيّن قدرته على المواجهة

العالم - خاص بالعالم

وردا على ‌‌‏اعتداءات كيان الاحتلال على القرى الجنوبية في لبنان والمنازل المدنية واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، واستهدف مجاهدوها ‏موقع زبدين الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفو‏ا ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وأصابوه إصابة ‏مباشرة‏.



وفيما اعتبر اعلام الاحتلال آن صواريخ المقاومه رسالة قاسية من حزب الله تبين قدرته على المواجهة في الميدان صرح المحلل العسكري الإسرائيلي نير دفوري ان حزب الله يحاول تجاوز منظومات الاعتراض والكشف التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عبر زيادة عدد الصواريخ ومعرفة مكان وجود بطاريات القبة الحديدية ومهاجمتها ويفعل الأمر ذاته المسيرات حيث يطلقها من أماكن وارتفاعات مختلفة.



وكشف اعلام الاحتلال عن انه تم الاعتراف بمستوطنة كريات شمونة كمستوطنة يمكن كل من يعيش فيها تقديم طلب حيازة سلاح.



وأعلنت المقاومة الإسلامية عن حصيلة عملياتها خلال 150 يوما من معركة طوفان الأقصى موضحه أنها نفذت 1194 عملية بين استهداف لمستوطنات ومواقع ونقاط حدودية وخلفية فضلا عن استهدافات لمسيرات وطائرات اسراءيلية.



وأشار الاعلام الحربي إلى أن شعاع المناطق التي أخلاها الاحتلال بلغ خمسه كيلومترات وتضمنت 43 مستوطنة و230 ألف نازح لافتا إلى أن عمق العمليات بلغ23 كلم.

كما بلغت خسائر الاحتلال بحسب الإعلام الحربي عشرات الآليات العسكرية والمراكز القيادية ومئات الدشم والتحصينات والتجهيزات الفنيه فضلا عن تدمير مئات الوحدات الاستيطانية والمصانع.

قوات الاحتلال واصلت اعتداپاتها على جنوب لبنان وقصفت بمدفعيتها الأطراف الشمالية لبلدة شبعا المحتلة ونفذ طيران الاحتلال غارة على منزل خال في محيط 'تلة الحقبان' في بلدة ياطر وغارة على بلدة ‎يارون.

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