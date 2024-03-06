جنين تشيّع جثمان نور ياسين الشهيد المئة منذ بدء العدوان عن غزة

العالم - خاص بالعالم

جنين التي تحاول انتزاع الحياة من وسط ركام الشوارع المدمرة بآليات الاحتلال بهدف الإضرار بها اقتصاديا واحتماعيا وسياسيا.

خسائر مادية وصلت إلى نحو 10 ملايين دولار نتيجة تأهيل الشوارع والبنى التحتية وإعادة تدميرها لعشرات المرات باليات الاحتلال، ومنع فلسطينيو الداخل المحتل من دخول جنين، والرواتب التي قطعت بعد منع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

هي جنين إذا، اعتادت ان تنتزع الحياة رغم حملات القتل العشوائية، والتدمير الممنهج لم يعجزها ما عجز عنه العالم المتعامي عن صور القتل في غزة، وكل محاولات الاحتلال لخلق فجوة بين المقاومين وبين الناس باءت بالفشل، كما فشل الاحتلال في القضاء عليهم رغم القتل الذي لا يميت.

الستاند| العقبات إذا كثيرة ولكن أهالي جنين يوجزون ما يحدث وما سيحدث بأن الحرية هو جوهر القضية، وبأن كل ما حدث هنا ما كان ليحدث لولا وجود أرض اسمها فلسطين.

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