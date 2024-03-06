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تشاهدون  في بانوراما..

إستمرار العدوان وتداعي اقتصاد الكيان.. الرئاسيات الأميركية ترامب للسلطة من جديد؟

إستمرار العدوان وتداعي اقتصاد الكيان.. الرئاسيات الأميركية ترامب للسلطة من جديد؟
الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إجبار عملية طوفان الاقصى كيان الاحتلال على اكبر عملية سندات دولية.

العالم - بانوراما

حيث قام الكيان بجمع مبلغ ثماني مليارات دولار وهو أكبر إصدار دولاري على الإطلاق للكيان.

في وقت كشفت فيه بيانات مكتب الإحصاء أن السياحة تراجعت في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: فوز الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في اربع عشرة ولاية في انتخابات 'الثلاثاء الكبير' التمهيدية للحزب الجمهوري.

وشهدت خمس عشرة ولاية ومنطقة أميركية واحدة، انتخابات تمهيدية في إطار 'الثلاثاء الكبير' الذي يعتبر محطة حاسمة في السباق إلى انتخابات العام القادم.

فيما يسعى المرشحان؛ ترامب والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب أمام حشد من أنصاره تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا؛ موقفه من الحرب على غزة وأبدى دعمه للحرب الاسرائيلية بشكل واضح. في المقابل حذر بايدن من خصمه اللدود وقال إن ترامب مصمم على تدمير الديمقراطية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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