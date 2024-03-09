السبت ٠٩ مارس ٢٠٢٤
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الإحتلال يجبر موظفين في'أونروا'على إعترافات كاذبة بصلة مع حماس

السبت ٠٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

عبر سياسة القوة والاكراه وتحت الضغط والتعذيب انتزعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعترافاتٍ كاذبة من بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، ليتخذها دليلا  على ان للوكالة صلات بحماس وأن موظفين منها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

العالم - خاص بالعالم

وأفاد بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ومعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية كما تعرضوا للتهديدات والإكراه أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأفادات كاذبة ضد الوكالة.

وقال مسؤولون في الأونروا إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وأضافت انه يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان عندما تنتهي الحرب.

وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.

ورفضت الأونروا طلبا من رويترز للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.

وفي سياق متصل حذر المدير العام لوکالة (الأونروا) فيليب لازاريني من أن الوکالة 'مهددة بالموت' بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شارکوا في هجوم حماس.

واعتبر لازاريني في تصريح لشبکة آر.تي.إس السويسرية ان الذي علي المحك اليوم هو مصير الفلسطينيين في غزة على المدي القصير والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حمدان يدعو الدول العربية والإسلامية لتحرك جاد لكسر حصار غزة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس + فيديو

غانتس يتلقى رسائل قاسية خلال لقائه نائبة بايدن!

كاميرا العالم ترصد آثار الدمار جرّاء هدم الإحتلال لمنزل الأسير مساد في كفردان