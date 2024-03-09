عدوان غزة بيومه الـ 155.. قصف برج سكني برفح وقاطنوه باتوا بدون مأوى

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي للبرج السكني أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من البرج المكون من 12 طابقا ونحو 80 شقة سكنية. وقد بات السكان الذين قضوا ليلتهم في الشوارع بدون مأوى.

وأشار مراسلنا إلى أنه بعد ان قام الاحتلال بتدمير برج المصري بالقرب من دوار من مفترق العودة بالمناطق الشرقية من مدينه رفح قام بتدمير العشرات من الشقق السكنية مهجرا عشرات العائلات ومئات المواطنين الفلسطينيين من هذا البرج الذي كان يؤوي المئات من اصحاب الشقق اضافة الى أنه كان يؤوي ايضا اعدادا كبيرة جدا من النازحين الفلسطينيين.

وأوضح مراسلنا إلى أنه على إثر القصف والتدمير الإسرائيلي الذي حل بالمكان اصيب عدد من المواطنين الذين نقلوا الى مستشفى ابو يوسف النجار في المناطق الشرقية لمحافظة رفح.

وبين مراسلنا أنه في مدينة خان يونس قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة منازل للمواطنين الفلسطينيين في منطقة القرارة، بالاضافة الى عدة منازل اخرى وسط محافظة خان يونس كما استهدفت طائرات الاحتلال عددا من السكان الفلسطينيين الذين عادوا لتفقد منازلهم المدمرة.

ونوّه مراسلنا إلى إطلاق طائرات الاحتلال الاسرائيلي النيران صوب المواطنين في شارع خمسة بالمناطق الغربية لمحافظه خان يونس ما أسفر عن هذه العملية استشهاد اربعة من المواطنين حيث وصل اربعة شهداء من القراره الى مستشفيات المحافظة اضافة الى وصول 15 شهيد من خان يونس الى مستشفى غزة الاوروبي واعدادا كبيرة جدا من الاصابات.

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