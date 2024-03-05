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مقتل 20 مسلحا من جنسيات أجنبية جنوبي إدلب في سوريا

مقتل 20 مسلحا من جنسيات أجنبية جنوبي إدلب في سوريا
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية بمقتل ما لا يقل عن 20 مسلحا في غارات جوية شنها سلاح الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، على مقر لتنظيم "أنصار التوحيد" بالقرب من خطوط التماس على محور جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.

العالم - سوریا

وأكد مراسلنا في ريف إدلب أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، وبعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع المكثفة، نفذ 4 غارات جوية ليلية مستهدفا أحد مقرات مسلحي "أنصار التوحيد" على محور بلدة "بسنقول" في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المراسل أن الغارات أسفرت عن تدمير كامل للمقر المستهدف، بما فيه من مسلحي التنظيم الإرهابي.

وحصل المراسل على معلومات تفيد بمقتل 20 مسلحا من جنسيات أجنبية، أثناء استعدادهم لشن هجوم باتجاه أحد مواقع الجيش السوري القريبة من خطوط التماس، في ريف إدلب الجنوبي.

ويوم السبت الماضي، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين إرهابيين في ريف محافظة حلب، شمال غربي سوريا.

وأضاف كوليت: "دمرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية في منطقة بلدة قباسين بمحافظة حلب، معسكر تدريب لمسلحين ضالعين في قصف قوات نظامية سورية، حيث قُتل 25 إرهابيًا على الأقل".

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