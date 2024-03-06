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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر

الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمر.

العالم - الیمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيّر نفذت العملية بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والطائراتِ المسيّرة.

وأشار البيان إلى أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، تمَّ تنفيذُ العملية بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والطائراتِ المسيرة.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة، لنْ تترددَ في توسيعِ عملياتِها ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ وذلكَ استجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا العظيمِ وأمتِنا الإسلاميةِ في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصار.

وشدد على أنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

ونٌفِذَت العمليةٌ بعد يومٍ من تنفيذ عملية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

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