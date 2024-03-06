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هوكشتاين في لبنان ومحاولات احتواء المواجهة مع الكيان

الأربعاء ٠٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

هل جاء الموفد الأميركي هوكشتاين إلى لبنان لحتواء المواجهة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بأي ثمن؟وما الذي نقله للمسؤولين الإسرائيليين بعدها؟

العالم - مع الحدث

  • كيف تقرأ التحذيرات الأميركية التي سبقته من توغل إسرائيلي بري في الشهور المقبلة اذا فشلت المساعي الدبلوماسية؟
  • ما أهمية الورقة التي حملها للترتيبات الأمنية على جانبي الحدود وأن الهدنة في غزة لا تعني هدنة مع لبنان؟
  • ماذا عن إهتمامه بضغوط حزب الله في الميدان وحرصه بعد تحولها لحرب واسعة مع استعداده لكل الاحتمالات؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الصحفي والمحلل العسكري إيليا مغناير والكاتب السياسي جورج علم.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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