ذا أتلانتيك: عمليات القوات اليمنية جعلت أنصار الله أبطالاً بالنسبة للشباب العرب والمسلمين

العالم-اليمن

وقالت إنّ “الحوثي يشبّه، ويُعامل مثل تشي غيفارا العصر الحديث، وتمت مشاركة صوره وخطاباته على وسائل التواصل الاجتماعي عبر القارات الخمس”.

وأوردت المجلة أنّ عمليات اليمن، “أحدثت ثغرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أنّه لا يزال من الصعب تقدير عواقب الهجمات اليمنية”.

كما أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية جعلت، أنصار الله، “أبطالاً بالنسبة للشباب العرب والمسلمين الذين يعتنقون القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتهم، حتى أنّهم حققوا نجاحات بين التقدميين الغربيين”، مشيرةً إلى أنّ العدوان الأميركي البريطاتي لم يثني القوات المسلحة اليمنية، عن عملياتها.